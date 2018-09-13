«Оттава» обменяла двукратного обладателя «Джеймс Норрис Трофи» в «Сан-Хосе»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» обменял шведского защитника Эрика Карлссона в «Сан-Хосе Шаркс».
«Оттава» обменяла двукратного обладателя «Джеймс Норрис Трофи» в «Сан-Хосе»
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers

Как сообщает пресс-служба «Оттавы», взамен на 28-летнего шведа команда получит 24-летнего форварда Криса Тирни, 25-летнего защитника Дилана Демело, 19-летнего форварда Джоша Норриса, 21-летнего нападающего Рудольфса Балцерса, а также пик в первом раунде драфта 2019 или 2020 года, во втором раунде 2019 года и ещё два условных драфт-пика.

Карлссон, выступающий за «Оттаву» с 2009 года, был выбран клубом в первом раунде драфта 2008 года под общим 15-м номером. Он пять раз участвовал в Матче всех звёзд НХЛ и дважды получал «Джеймс Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику лиги, по итогам 2012 и 2015 годов.

В составе сборной Швеции по хоккею Карлссон завоевал серебро Олимпиады-2014, а также бронзу чемпионата мира 2010 года.

Ранее сообщалось, что Антон Худобин будет играть в новом сезоне НХЛ в шлеме с изображением персонажа из «Гарри Поттера».

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