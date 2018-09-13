Худобин будет играть в новом сезоне НХЛ в шлеме с изображением персонажа из «Гарри Поттера»

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин представил дизайн шлема на сезон-2018/19.
Худобин будет играть в новом сезоне НХЛ в шлеме с изображением персонажа из «Гарри Поттера»
  • ©ingoalmag.com

Как сообщает InGoal Magazine, на новом шлеме 32-летнего россиянина будет изображён персонаж из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере — домовой эльф Добби.

Худобин перешёл в «Даллас» летом 2018 года из «Бостон Брюинз». В общей сложности он провёл в НХЛ 147 матчей, в среднем отражая 91,5% бросков по своим воротам.

Первый матч нового сезона «Даллас» проведёт 5 октября на своём льду с «Аризона Койотс».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Нэшвилла» Остин Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей НХЛ за домашнее насилие.

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