В «Ницце» сообщили, почему Балотелли не попал в заявку на матч с «Ренном»

Короткая ссылка
Пресс-служба французского футбольного клуба «Ницца» сообщила причину отсутствия итальянского форварда Марио Балотелли в заявке на матч пятого тура Лиги 1 с «Ренном».
В «Ницце» сообщили, почему Балотелли не попал в заявку на матч с «Ренном»
  • Reuters
  • © Stefano Rellandini

Как сообщает пресс-служба команды, 28-летний нападающий не попал в заявку из-за травмы.

Матч «Ницца» — «Ренн» состоится 14 сентября.

Ранее СМИ сообщили, что Балотелли выведен из состава «Ниццы» по причине лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить