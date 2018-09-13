В «Ницце» сообщили, почему Балотелли не попал в заявку на матч с «Ренном»
Пресс-служба французского футбольного клуба «Ницца» сообщила причину отсутствия итальянского форварда Марио Балотелли в заявке на матч пятого тура Лиги 1 с «Ренном».
- Reuters
- © Stefano Rellandini
Как сообщает пресс-служба команды, 28-летний нападающий не попал в заявку из-за травмы.
Матч «Ницца» — «Ренн» состоится 14 сентября.
Ранее СМИ сообщили, что Балотелли выведен из состава «Ниццы» по причине лишнего веса.
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