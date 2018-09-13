«Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Трактор»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Стефан да Коста, Дэн Секстон оформил дубль.

«Трактор» ответил голом Пола Щехуры.

Для екатеринбургской команды эта победа стала шестой подряд в шести сыгранных матчах регулярного чемпионата лиги.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Нэшвилла» Остин Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей НХЛ за домашнее насилие.