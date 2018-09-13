Нападающий сборной России Полоз оценил изменения в команде

Нападающий сборной России и казанского «Рубина» Дмитрий Полоз в беседе с «Известиями» оценил изменения в команде.

«Считаю, что после чемпионата мира у ряда наших игроков в голове что-то изменилось. У тренера, наверное, тоже», — сказал он.

Футболист выразил надежду, что у сборной появился «менталитет победителей». По его словам, все прекрасно видят, с каким настроем команда выходит на каждый матч и как она борется на поле.

«В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков», — отметил Полоз.

Ранее ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче против национальной команды Чехии со счётом 5:1.