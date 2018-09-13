Тарпищев прокомментировал скандал с участием Серены Уильямс

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал скандал с участием Серены Уильямс, обвинявшей судью Карлоса Рамоса во лжи и сексизме.
Тарпищев прокомментировал скандал с участием Серены Уильямс
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPORTS
  • Reuters

В финале US Open Уильямс была лишена одного гейма за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление в адрес арбитра.  

«Судью Карлоса обидели незаслуженно. Слова про сексизм — это ерунда. Судья действовал в этом матче по букве закона и ни разу не отскочил в сторону в своих решениях», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, Рамос ещё пожалел американскую спортсменку. Он считает, что Серену Уильямс необходимо было удалять с корта.

«Рамос мог действовать и жёстче. Когда Серена назвала его лжецом и вором, надо было сразу удалять её, и вопросов никаких бы не было», — сказал Тарпищев.

Ранее сообщалось, что ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

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