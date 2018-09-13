Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

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Футбольный клуб «Кьево» признан виновным в финансовых махинациях.
Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации
  • ©Alberto Lingria/Xinhua
  • globallookpress.com

Руководство клуба умышленно завышало прибыль от продажи и аренды 30 футболистов для прохождения лицензирования. Сумма фиктивной прибыли составила более €25 млн.

«Кьево» получил наказание в виде лишения трёх очков и штрафа на €200 тыс., сообщает Football Italia. Сторона обвинения изначально требовала лишить команду сразу 15 очков в нынешнем сезоне.

Президент «Кьево» Лукиа Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице итальянской Серии А будет -2 очка.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение об условном отстранении французского клуба «Марсель» от участия в еврокубках сроком на один сезон.

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