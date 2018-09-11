УЕФА отменил решение об условном отстранении «Марселя» от еврокубков за беспорядки на трибунах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение об условном отстранении французского клуба «Марсель» от участия в еврокубках сроком на один сезон.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что ряд других санкций, вынесенных в адрес клуба в связи с устроенными болельщиками беспорядками на трибунах во время ряда матчей плей-офф розыгрыша Лиги Европы в сезоне-2017/18, остаётся в силе.

В частности, ближайший домашний поединок еврокубков «Марсель» проведёт при пустых трибунах. Кроме того, клуб будет вынужден выплатить «Лиону» компенсацию за нанёсенный болельщиками ущерб стадиону клуба, принимавшему финал Лиги Европы и штраф в размере €100 тысяч.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций между сборными Италии и Польши.