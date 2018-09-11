УЕФА отменил решение об условном отстранении «Марселя» от еврокубков за беспорядки на трибунах
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Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что ряд других санкций, вынесенных в адрес клуба в связи с устроенными болельщиками беспорядками на трибунах во время ряда матчей плей-офф розыгрыша Лиги Европы в сезоне-2017/18, остаётся в силе.
В частности, ближайший домашний поединок еврокубков «Марсель» проведёт при пустых трибунах. Кроме того, клуб будет вынужден выплатить «Лиону» компенсацию за нанёсенный болельщиками ущерб стадиону клуба, принимавшему финал Лиги Европы и штраф в размере €100 тысяч.
Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций между сборными Италии и Польши.