УЕФА отменил решение об условном отстранении «Марселя» от еврокубков за беспорядки на трибунах

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение об условном отстранении французского клуба «Марсель» от участия в еврокубках сроком на один сезон.
УЕФА отменил решение об условном отстранении «Марселя» от еврокубков за беспорядки на трибунах
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что ряд других санкций, вынесенных в адрес клуба в связи с устроенными болельщиками беспорядками на трибунах во время ряда матчей плей-офф розыгрыша Лиги Европы в сезоне-2017/18, остаётся в силе.

В частности, ближайший домашний поединок еврокубков «Марсель» проведёт при пустых трибунах. Кроме того, клуб будет вынужден выплатить «Лиону» компенсацию за нанёсенный болельщиками ущерб стадиону клуба, принимавшему финал Лиги Европы и штраф в размере €100 тысяч.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций между сборными Италии и Польши.

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