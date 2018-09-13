Голландский тренер сборной России по рукопашному бою надеется на российское гражданство

Голландский тренер сборной России по рукопашному бою Мишель ван Райт рассчитывает на получение российского гражданства.

Ван Райт обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о получении российского гражданства. У представителя Нидерландов — русская супруга Ольга, на которой он женился ещё в 2007 году. Семья взяла под опеку двух русских девочек — сестёр-сирот Ксению (6 лет) и Ольгу (5 лет).

«Для меня это огромная честь и моя большая и давняя мечта. Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочурками», — приводит слова ван Райта «Спорт-Экспресс».

Голландский тренер уже имеет вид на жительство в России и теперь надеется на получение российского гражданства.

Ранее американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска.