Геркус считает, что молодёжное первенство РПЛ нуждается в реформировании

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение о нынешнем формате молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Молодёжное первенство, где резервные команды играют между собой, зачем-то отражая своим графиком чемпионат России, не справляется с подготовкой молодых футболистов к профессиональному футболу», — цитирует Геркуса ТАСС.

Он выразил недоумение в связи с тем фактом, что молодёжные команды играют по календарю основных. По его мнению, игра против своих сверстников ограничивает опыт молодых спортсменов. Гендиректор «Локомотива» заявил, что считает молодёжный чемпионат анахронизмом, а также добавил, что соревнование нуждается в реформировании.

Ранее Илья Геркус обозначил цель железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.