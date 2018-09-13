Геркус считает, что молодёжное первенство РПЛ нуждается в реформировании

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Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение о нынешнем формате молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Геркус считает, что молодёжное первенство РПЛ нуждается в реформировании
  • РИА Новости

«Молодёжное первенство, где резервные команды играют между собой, зачем-то отражая своим графиком чемпионат России, не справляется с подготовкой молодых футболистов к профессиональному футболу», — цитирует Геркуса ТАСС.

Он выразил недоумение в связи с тем фактом, что молодёжные команды играют по календарю основных. По его мнению, игра против своих сверстников ограничивает опыт молодых спортсменов. Гендиректор «Локомотива» заявил, что считает молодёжный чемпионат анахронизмом, а также добавил, что соревнование нуждается в реформировании.

Ранее Илья Геркус обозначил цель железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

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