Гришин: не могу назвать «Лужники» спартаковским стадионом

Бывший тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал желание ЦСКА провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Считаю, это абсолютно нормальное решение. Понятно, что «Лужники» просто соберут больше народу, чем домашний стадион ЦСКА. Таким образом, клуб заработает куда больше денег. Причём, уверен, что и на игре с «Ромой» будет аншлаг. А вот в матче с «Викторией Плзень» свободных мест не избежать. Думаю, приятно будет сыграть в «Лужниках» и футболистам армейцев, которые ещё ни разу там не играли», — подчеркнул Гришин.

Тренер также отметил, что не считает данный стадион «спартаковским».

«Здесь особой разницы нет. Главное — переполненные до отказа трибуны и болельщики, которые гонят команду вперёд. Остальное роли не играет. «Лужники» — спартаковский стадион? Я бы так не сказал. Да, красно-белые на протяжении нескольких сезонов принимали соперников на Воробьёвых горах, но и ЦСКА в начале 90-х играл там, просто об этом уже никто не помнит. Да и с «Реалом» армейцы в 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 играли именно в «Лужниках», — добавил Гришин.

Ранее Алдонин назвал желание ЦСКА провести матчи Лиги чемпионов в «Лужниках» «здравым».