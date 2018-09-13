Российские кёрлингисты Комарова и Горячев потерпели второе подряд поражение на этапе КМ в Китае

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели второе подряд поражение на старте кругового турнира в миксте на первом этапе Кубка мира по кёрлингу в китайском Сучжоу.

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Россияне уступили канадцам Лоре Уокер и Кирку Майерсу со счётом 1:9. Следующий свой матч Комарова и Горячев проведут против команды Норвегии. Ранее российские кёрлингисты Комарова и Горячев проиграли шведам на первом этапе КМ.