Российские кёрлингисты Комарова и Горячев потерпели второе подряд поражение на этапе КМ в Китае
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели второе подряд поражение на старте кругового турнира в миксте на первом этапе Кубка мира по кёрлингу в китайском Сучжоу.
- © РИА Новости
Россияне уступили канадцам Лоре Уокер и Кирку Майерсу со счётом 1:9.
Следующий свой матч Комарова и Горячев проведут против команды Норвегии.
Ранее российские кёрлингисты Комарова и Горячев проиграли шведам на первом этапе КМ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube