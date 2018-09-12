Российские кёрлингисты Комарова и Горячев проиграли шведам на первом этапе КМ
Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели поражение от шведов Терезы Вестман и Робина Алберга в первом матче кругового турнира в миксте на первом этапе Кубка мира по кёрлингу в китайском Сучжоу.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу шведской пары.
В следующей игре российские спортсмены встретятся с представителями Канады.
Ранее российские кёрлингистки уступили Канаде на этапе Кубка мира в Китае.
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