Российские кёрлингистки уступили Канаде на этапе Кубка мира в Китае

Женская сборная России по кёрлингу уступила национальной команде Канады в первом туре группового этапа Кубка мира в китайском Сучжоу.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу канадок. В составе российской команды выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева. Следующий свой матч россиянки проведут против команды США. Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что три российских кёрлингиста фигурировали в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.