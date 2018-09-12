Российские кёрлингистки уступили Канаде на этапе Кубка мира в Китае

Короткая ссылка
Женская сборная России по кёрлингу уступила национальной команде Канады в первом туре группового этапа Кубка мира в китайском Сучжоу.
Российские кёрлингистки уступили Канаде на этапе Кубка мира в Китае
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу канадок. 

В составе российской команды выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиева.

Следующий свой матч россиянки проведут против команды США.

Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что три российских кёрлингиста фигурировали в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить