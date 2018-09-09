Глава ФКР заявил, что три кёрлингиста из России фигурировали в списке Макларена

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что три российских кёрлингиста фигурировали в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«В докладе Макларена фигурировали три российских кёрлингиста. Помимо Екатерины Галкиной, чьё имя почему-то всплыло в прессе, хотя Всемирная федерация кёрлинга (WCF) отдельно вчера подчеркнула, что это произошло не по вине федерации, это ещё два игрока в кёрлинг на колясках», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Он сказал, что российская сторона была уверена в невиновности российских кёрлингистов. По словам Свищёва, разбирательство WADA совместно с WCF и тема доклада Макларена окончательно закрыты.

Ранее сообщалось, что WCF не нашла достаточных доказательств вины российских кёрлингистов в докладе Ричарда Макларена.