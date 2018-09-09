Глава ФКР заявил, что три кёрлингиста из России фигурировали в списке Макларена
- РИА Новости
«В докладе Макларена фигурировали три российских кёрлингиста. Помимо Екатерины Галкиной, чьё имя почему-то всплыло в прессе, хотя Всемирная федерация кёрлинга (WCF) отдельно вчера подчеркнула, что это произошло не по вине федерации, это ещё два игрока в кёрлинг на колясках», — цитирует Свищёва РИА Новости.
Он сказал, что российская сторона была уверена в невиновности российских кёрлингистов. По словам Свищёва, разбирательство WADA совместно с WCF и тема доклада Макларена окончательно закрыты.
Ранее сообщалось, что WCF не нашла достаточных доказательств вины российских кёрлингистов в докладе Ричарда Макларена.