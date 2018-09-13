Глушаков считает, что «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги Европы

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал мнение президента клуба Леонида Федуна, считающего, что красно-белые способны дойти до полуфинала Лиги Европы.

«Соглашусь с его словами. У нас очень хороший подбор футболистов, топовые игроки, многие играют в своих сборных. Надо смотреть на вещи реально», — цитирует Глушакова «Россия 24».

По его мнению, «Спартак» обязан выйти из группы и дойти до определённой стадии плей-офф, несмотря на относительную пассивность во время летнего трансферного окна.

На групповом этапе Лиги Европы красно-белые встретятся с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерсом».

Ранее Денис Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России, куда он перестал вызываться с весны.