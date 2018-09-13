Глушаков считает, что «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги Европы

Короткая ссылка
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал мнение президента клуба Леонида Федуна, считающего, что красно-белые способны дойти до полуфинала Лиги Европы.
Глушаков считает, что «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги Европы
  • © РИА Новости

«Соглашусь с его словами. У нас очень хороший подбор футболистов, топовые игроки, многие играют в своих сборных. Надо смотреть на вещи реально», — цитирует Глушакова «Россия 24».

По его мнению, «Спартак» обязан выйти из группы и дойти до определённой стадии плей-офф, несмотря на относительную пассивность во время летнего трансферного окна. 

На групповом этапе Лиги Европы красно-белые встретятся с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерсом». 

Ранее Денис Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России, куда он перестал вызываться с весны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить