Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России

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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России, куда он перестал вызываться с весны 2018 года.
Глушаков рассказал о своих перспективах в сборной России
  • © РИА Новости

«Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней», — цитирует Глушакова «Россия 24».

Он заявил, что готов ждать шанса, чтобы вернуться в сборную России и заверил, что никогда не откажется представлять родную страну.

«Никогда не отказывался, никогда не откажусь и ещё вернусь. Не знаю когда, но вернусь и буду играть», — заявил Глушаков.

Капитан «Спартака» не был вызван главным тренером Станиславом Черчесовым на чемпионат мира 2018 года, где российские футболисты дошли до четвертьфинала.

Ранее Денис Глушаков решил побриться налысо после поражения сборной России от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

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