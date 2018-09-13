Глава УЕФА опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США
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«Эта идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Групповой турнир ЛЧ начнётся 18-19 сентября.
Ранее директор испанской медиагруппы Хоум Роурс сообщил, что УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.