Глава УЕФА опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин опроверг слухи о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США.

«Эта идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Групповой турнир ЛЧ начнётся 18-19 сентября.

Ранее директор испанской медиагруппы Хоум Роурс сообщил, что УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.