СМИ: УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
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- globallookpress.com
«В настоящее время ведутся переговоры о целесообразности проведения в Нью-Йорке финала Лиги чемпионов», — приводит слова Роурса AS со ссылкой на эфир Catalunya Radio.
По его словам, УЕФА положительно относится к заключению контракта на проведение матчей чемпионата Испании по футболу на территории США.
Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проводить некоторые матчи Примеры в США.