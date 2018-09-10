СМИ: УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Директор испанской медиагруппы Хоум Роурс сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести финал Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.

«В настоящее время ведутся переговоры о целесообразности проведения в Нью-Йорке финала Лиги чемпионов», — приводит слова Роурса AS со ссылкой на эфир Catalunya Radio.

По его словам, УЕФА положительно относится к заключению контракта на проведение матчей чемпионата Испании по футболу на территории США.

Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проводить некоторые матчи Примеры в США.