СМИ: УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Директор испанской медиагруппы Хоум Роурс сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести финал Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке.
СМИ: УЕФА намерен провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

«В настоящее время ведутся переговоры о целесообразности проведения в Нью-Йорке финала Лиги чемпионов», — приводит слова Роурса AS со ссылкой на эфир Catalunya Radio.

По его словам, УЕФА положительно относится к заключению контракта на проведение матчей чемпионата Испании по футболу на территории США.

Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проводить некоторые матчи Примеры в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить