Кафельников прокомментировал отказ Терри переходить в «Спартак»
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«Теперь с ещё большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго», — написал экс-теннисист в Twitter.
Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самуэля Жиго🤙👊!— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 сентября 2018 г.
Жиго выбыл из строя на шесть месяцев после травмы, которую он получил в матче с «Зенитом».
В воскресенье «Спартак» сыграет с «Ахматом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.
Ранее Терри заявил, что не перейдёт в «Спартак».