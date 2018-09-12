Кафельников прокомментировал отказ Терри переходить в «Спартак»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение экс-капитана сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джона Терри не переходить в московский «Спартак».

«Теперь с ещё большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго», — написал экс-теннисист в Twitter.

Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самуэля Жиго🤙👊! — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 сентября 2018 г.

Жиго выбыл из строя на шесть месяцев после травмы, которую он получил в матче с «Зенитом».

В воскресенье «Спартак» сыграет с «Ахматом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Ранее Терри заявил, что не перейдёт в «Спартак».