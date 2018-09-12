Кафельников прокомментировал отказ Терри переходить в «Спартак»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение экс-капитана сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джона Терри не переходить в московский «Спартак».
Кафельников прокомментировал отказ Терри переходить в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

«Теперь с ещё большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго», — написал экс-теннисист в Twitter.

Жиго выбыл из строя на шесть месяцев после травмы, которую он получил в матче с «Зенитом». 

В воскресенье «Спартак» сыграет с «Ахматом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Ранее Терри заявил, что не перейдёт в «Спартак».

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