Терри заявил, что не перейдёт в «Спартак»

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Экс-капитан сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джон Терри заявил, что не перейдёт в московский «Спартак».
Терри заявил, что не перейдёт в «Спартак»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«После длительных размышлений я решил отказаться от предложения «Спартака», — написал 37-летний защитник в своём Instagram.

Футболист рассказал, что после обсуждения с семьёй решил, что не готов пойти на такой шаг в своей карьере.

«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак». Хочу пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в сезоне. Это амбициозный клуб, и я очень впечатлён их профессионализмом. Желаю «Спартаку» удачи», — говорится в сообщении Терри.

Терри известен по выступлениям за лондонский «Челси», за который провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу», после чего стал свободным агентом.

Ранее агент Трабукки сообщал, когда решится вопрос по переходу Терри в «Спартак».

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