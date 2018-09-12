«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский «Спартак» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Матч, проходивший в Минске, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе белорусского коллектива отличились Евгений Ковыршин, Куинтон Хауден, Александр Павлович. У красно-белых единственную шайбу забросил Максим Трунёв.

В следующем матче минчане сыграют c ХК «Сочи», а спартаковцы — с петербургским СКА.

В другом противостоянии игрового дня подольский «Витязь» одолел ХК «Сочи» (3:1).

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