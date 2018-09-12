«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

У уфимцев дублем отметился Вячеслав Солодухин, а также по разу отличились Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов. Среди гостей шайбы забрасывали Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» — с «Барысом» из Астаны.

В других противостояниях игрового дня «Барыс» в овертайме потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (4:5), а хабаровский «Амур» оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (3:1).

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