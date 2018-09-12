«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
У уфимцев дублем отметился Вячеслав Солодухин, а также по разу отличились Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов. Среди гостей шайбы забрасывали Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» — с «Барысом» из Астаны.
В других противостояниях игрового дня «Барыс» в овертайме потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (4:5), а хабаровский «Амур» оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (3:1).
Ранее ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.