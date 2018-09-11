ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Александра Елесина, Якуба Накладала и Брэндона Козуна.
ЦСКА ответил голом Кирилла Капризова.
В других матчах игрового дня «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (4:1), «Слован» победил «Северсталь» (2:1), а рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (4:2).
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ.