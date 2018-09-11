ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • © hclokomotiv.ru

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Победу «Локомотиву» принесли шайбы Александра Елесина, Якуба Накладала и Брэндона Козуна.

ЦСКА ответил голом Кирилла Капризова.

В других матчах игрового дня «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (4:1), «Слован» победил «Северсталь» (2:1), а рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (4:2).

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ.

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