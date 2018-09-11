Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время за «Металлург» отличился Мэтт Эллисон. «Трактор» ответил голом Артёма Пеньковского.
В овертайме победную для магнитогорской команды шайбу забросил Эллисон, тем самым оформив дубль.
Следующим соперником «Металлурга» станет омский «Авангард», а «Трактор» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук провёл первую тренировку в «Лос-Анджелес Кингз».