Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ
  • © metallurg.ru

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за «Металлург» отличился Мэтт Эллисон. «Трактор» ответил голом Артёма Пеньковского.

В овертайме победную для магнитогорской команды шайбу забросил Эллисон, тем самым оформив дубль.

Следующим соперником «Металлурга» станет омский «Авангард», а «Трактор» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук провёл первую тренировку в «Лос-Анджелес Кингз».

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