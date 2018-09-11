Ковальчук провёл первую тренировку в «Лос-Анджелес Кингз»
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Об этом сообщает Twitter американского коллектива.
"That's your goal, to score goals." - Ilya Kovalchuk pic.twitter.com/pEMFub5kFa— LA Kings (@LAKings) 10 сентября 2018 г.
После тренировки хоккеист заявил, что ему будет легче проявить себя при помощи партнёров.
«Необходимо понимать действия команды и принимать правильные решения. С такими партнерами, как Анже Копитар, Дастин Браун, Дрю Даути, легче выполнять то, что от тебя требуется».
Ковальчук в июне подписал соглашение с «Лос-Анджелесом» на три года. Предыдущим его клубом был санкт-петербургский СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
С 2001 по 2010 год он выступал за клуб НХЛ «Атланта Трэшерз», с 2010-го по 2013-й — за «Нью-Джерси Девилз».
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