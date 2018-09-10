Гретцки считает, что Овечкин поднял хоккей на новый уровень

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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высоко оценил вклад капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в развитие хоккея.
Гретцки считает, что Овечкин поднял хоккей на новый уровень
  • © Chris Williams
  • globallookpress.com

«В современной НХЛ взоры болельщиков обращены на таких хоккеистов, как Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Александр Овечкин. В прошлом сезоне капитан «Кэпиталз» поднял наш спорт на новый уровень. Дело не только в том, что Алекс хорошо играл и помог команде взять Кубок Стэнли. Он проявил истинные эмоции, и люди сплотились вокруг капитана и его команды», — приводит слова Гретцки NBC Sports со ссылкой на эфир FOX Business.

Ранее сообщалось, что Овечкин седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

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