В «Валенсии» не получали данных о допинговом расследовании Черышева

Генеральный директор испанской «Валенсии» Матеу Алемани прокомментировал информацию о допинговом расследовании в отношении футболиста клуба Дениса Черышева.

«Думаю, всё дело в ошибочном переводе. Ни клуб, ни игрок не получали информации о допинговом расследовании. Денис проходил тесты в «Вильярреале», в сборной России. Наши врачи также взяли у него ряд проб», — цитирует гендиректора испанского коллектива Mundo Deportivo.

Он также сказал, что в клубе получают всю информацию по этой ситуации из СМИ.

«Меня беспокоит данная ситуация, ведь я не вижу чёткой картины происходящего», — добавил Алемани.

До этого отец игрока, Дмитрий Черышев, рассказал о якобы «введении гормона роста» в 2017 году, после чего испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении футболиста.

Ранее Мутко выразил уверенность, что Черышев не принимал допинг.