Мутко выразил уверенность, что Черышев не принимал допинг

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о допинговом расследовании в отношении футболиста сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

«Эта история началась с неаккуратного высказывания отца Дениса и всё пошло. На данный момент к российскому спорту такое отношение, что по любому подобному высказыванию создаются комиссии. В другой стране было бы достаточно заявления о том, что, например, РФС и РУСАДА расследовали, провели все исследования и закрыли эту тему. При этом проинформировав ФИФА, и все были бы довольны. Но сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию вокруг российского спорта, это сделать сложно», — цитирует вице-премьера Sport24.

При этом он считает, что у игрока не возникнет никаких проблем.

«Если взять чемпионат мира и до него, то он был под тотальным контролем. Всё это домыслы, мы уверены в Денисе. Все что нужно, мы предоставим», — добавил Мутко.

До этого отец игрока Дмитрий Черышев рассказал о якобы «введении гормона роста» в 2017 году, после чего испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении футболиста.

Ранее Колобков высказался о допинговом расследовании в отношении Черышева.