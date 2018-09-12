Российский боец Олейник заявил, что не хотел бы драться с соотечественниками в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Олейник заявил, что не хотел бы встречаться со своими соотечественниками в поединках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Не хочется, чтобы так было», — приводит слова спортсмена ТАСС.

При этом он готов сделать исключение, если это будет поединок за титул.

«Если только это будет необходимо, а бой будет титульным или по иным веским причинам», — заявил Олейник.

На первом турнире UFC в России, который состоится 15 сентября в столичном «Олимпийском», Олейник в главном событии вечера сразится с новозеландцем Марком Хантом.

На данный момент на счету россиянина 56 побед и 11 поражений в ММА.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.