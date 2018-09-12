Российский боец Олейник заявил, что не хотел бы драться с соотечественниками в UFC
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«Не хочется, чтобы так было», — приводит слова спортсмена ТАСС.
При этом он готов сделать исключение, если это будет поединок за титул.
«Если только это будет необходимо, а бой будет титульным или по иным веским причинам», — заявил Олейник.
На первом турнире UFC в России, который состоится 15 сентября в столичном «Олимпийском», Олейник в главном событии вечера сразится с новозеландцем Марком Хантом.
На данный момент на счету россиянина 56 побед и 11 поражений в ММА.
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