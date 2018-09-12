Футбольные клубы потратили $5,5 млрд на трансферы летом 2018 года

Затраты всех футбольных клубов на трансферы летом 2018 года составили $5,44 млрд.

Об этом говорится в отчёте, опубликованном Международной федерацией футбола (ФИФА).

Клубы «большой пятёрки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) потратили на приобретение игроков $4,21 млрд. Это на 6,6% больше, чем в прошлое летнее трансферное окно.

Лидером по расходам на трансферы стала Англия — её клубы потратили $1,44 млрд.

Ранее агент Марко Трабукки сообщил, когда решится вопрос по переходу Джона Терри в «Спартак».