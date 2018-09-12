На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы

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На поле харьковского стадиона «Металлист», где через неделю пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и немецким «Хоффенхаймом», обнаружены кротовые норы.
На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы
  • ©wikipedia

Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.

Норы обнаружены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка.

Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября.

Ранее в ЦСКА выразили уверенность, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».

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