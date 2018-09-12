На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы

На поле харьковского стадиона «Металлист», где через неделю пройдёт матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и немецким «Хоффенхаймом», обнаружены кротовые норы.

©wikipedia

Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба. Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г. Норы обнаружены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка. Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября. Ранее в ЦСКА выразили уверенность, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».