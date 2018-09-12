На стадионе «Металлист» в Харькове обнаружены кротовые норы
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Об этом сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.
Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.
Норы обнаружены возле углового флажка около северной трибуны. Примечательно, что «кроты» — это одно из прозвищ коллектива из Донецка.
Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм» состоится на харьковской арене 19 сентября.
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