Япония может сменить часовой пояс ради проведения Олимпийских игр
- ©Michael Kappeler
- globallookpress.com
Об этом сообщает AFP.
Планируется перейти на летнее время из-за аномальной жары, которая унесла жизни более 120 человек в этом году.
В качестве меры борьбы с жарой также рассматривался вариант проведения Игр в октябре, но глава организационного комитета Олимпийских игр — 2020 Йоширо Мори выступил против.
Окончательное решение ожидается в ближайшее время. Жители Токио отвергают инициативу властей.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 июля по 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года.