Япония может сменить часовой пояс ради проведения Олимпийских игр

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Власти Японии рассматривают возможность смены часового пояса на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио.
Япония может сменить часовой пояс ради проведения Олимпийских игр
  • ©Michael Kappeler
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AFP.

Планируется перейти на летнее время из-за аномальной жары, которая унесла жизни более 120 человек в этом году.

В качестве меры борьбы с жарой также рассматривался вариант проведения Игр в октябре, но глава организационного комитета Олимпийских игр — 2020 Йоширо Мори выступил против. 

Окончательное решение ожидается в ближайшее время. Жители Токио отвергают инициативу властей.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 июля по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года.

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