Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года
- РИА Новости
«Предложение касается проведения Олимпиады в Сеуле и Пхеньяне», — цитирует слова министра «Рёнхап».
Он добавил, что вопрос может быть рассмотрен на саммите с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
То Чон Хван также не исключил вариант создания объединённых команд по различным видам спорта на летних ОИ-2020 в Токио. На зимней Олимпиаде 2018 года КНДР и Южная Корея выступали совместно в женском хоккейном турнире.
Ранее Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды на Олимпиаде-2020 в Токио.