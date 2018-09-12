Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года

Короткая ссылка
Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван сообщил, что в стране намерены предложить руководству КНДР провести совместные летние Олимпийские игры 2032 года.
Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года
  • РИА Новости

«Предложение касается проведения Олимпиады в Сеуле и Пхеньяне», — цитирует слова министра «Рёнхап».

Он добавил, что вопрос может быть рассмотрен на саммите с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

То Чон Хван также не исключил вариант создания объединённых команд по различным видам спорта на летних ОИ-2020 в Токио. На зимней Олимпиаде 2018 года КНДР и Южная Корея выступали совместно в женском хоккейном турнире.

Ранее Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить