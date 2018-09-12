Южная Корея хочет провести с КНДР совместную летнюю Олимпиаду 2032 года

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван сообщил, что в стране намерены предложить руководству КНДР провести совместные летние Олимпийские игры 2032 года.

«Предложение касается проведения Олимпиады в Сеуле и Пхеньяне», — цитирует слова министра «Рёнхап».

Он добавил, что вопрос может быть рассмотрен на саммите с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

То Чон Хван также не исключил вариант создания объединённых команд по различным видам спорта на летних ОИ-2020 в Токио. На зимней Олимпиаде 2018 года КНДР и Южная Корея выступали совместно в женском хоккейном турнире.

Ранее Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды на Олимпиаде-2020 в Токио.