Защитник сборной США по футболу поиздевался над маленьким ростом нападающего сборной Мексики

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Защитник сборной США по футболу Мэттью Миазга вступил в словесную перепалку с нападающим национальной команды Мексики Диего Лайнесом во время товарищеского матча.
Защитник сборной США по футболу поиздевался над маленьким ростом нападающего сборной Мексики
  • ©Bryan Lynn/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

В ходе матча 191-сантиметровый Миазга решил отметить маленький рост Лайнеса (167 см). Он сделал соответствующий жест и изобразил, будто ищет соперника. 

После этого между несколькими футболистами завязалась потасовка.

Ранее в сети была опубликована видеозапись курьёзного эпизода с участием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на «Уэмбли» перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Испании.

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