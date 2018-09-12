Защитник сборной США по футболу поиздевался над маленьким ростом нападающего сборной Мексики
- ©Bryan Lynn/Icon Sportswire
- globallookpress.com
В ходе матча 191-сантиметровый Миазга решил отметить маленький рост Лайнеса (167 см). Он сделал соответствующий жест и изобразил, будто ищет соперника.
Miazga is 6'4". Lainez is 5'6"— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 сентября 2018 г.
THE DISRESPECT 💀 pic.twitter.com/7JgXEi33SJ
После этого между несколькими футболистами завязалась потасовка.
Ранее в сети была опубликована видеозапись курьёзного эпизода с участием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на «Уэмбли» перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Испании.