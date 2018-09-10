В сети появилось видео падения Моуринью на «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания
- Reuters
На записи видно, как Моуринью попытался переступить через ограждение, но задел его левой ногой и упал на пол.
Один из сотрудников стадиона помог ему подняться на ноги.
Сам португалец отреагировал на курьёзную ситуацию с улыбкой и продолжил свой путь.
Mourinho goes absolutely flying 😂pic.twitter.com/Qxi9fcYsEg— Oddschecker (@Oddschecker) 10 сентября 2018 г.
Ранее Эрик Кантона выразил мнение, что Моуринью хороший тренер, но он не подходит «Манчестер Юнайтед».