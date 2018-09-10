В сети появилось видео падения Моуринью на «Уэмбли» перед матчем Англия — Испания

В сети опубликована видеозапись курьёзного эпизода с участием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который произошёл на «Уэмбли» перед матчем Лиги наций УЕФА между сборными Англии и Испании.

На записи видно, как Моуринью попытался переступить через ограждение, но задел его левой ногой и упал на пол.

Один из сотрудников стадиона помог ему подняться на ноги.

Сам португалец отреагировал на курьёзную ситуацию с улыбкой и продолжил свой путь.

Ранее Эрик Кантона выразил мнение, что Моуринью хороший тренер, но он не подходит «Манчестер Юнайтед».