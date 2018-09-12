Газинский надеется, что выходит на новый уровень в сборной России
- © РИА Новости
Кроме того, Газинский вывел сборную России на контрольный матч с Чехией в качестве капитана.
«Я думаю и надеюсь, что выхожу на новый уровень, хотелось бы в это верить. Я думаю, что та работа, которую мы выполняем, и то, к чему мы стремимся, даёт свои плоды», — цитирует Газинского пресс-служба «Краснодара».
Он также отметил, что успешно проведённый чемпионат мира добавил эмоциональных сил.
Ранее Юрий Газинский выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды за назначение капитаном на контрольный матч с Чехией.