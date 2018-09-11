Газинский поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие
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- РИА Новости
«Хочется выразить слова благодарности тренерскому штабу за доверие. Ответственная роль — выводить сборную на игру с капитанской повязкой на руке. Добавляет позитива и эмоций», — приводит слова Газинского пресс-служба сборной.
29-летний хавбек впервые в своей карьере был назначен капитаном сборной России. Всего на его счету 12 матчей и один гол за национальную команду, в составе которой он выступил на чемпионате мира по футболу.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.