Хэмилтон посетил мемориал жертвам 11 сентября в Нью-Йорке

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон посетил мемориал жертвам терактов в Нью-Йорке, которые произошли 11 сентября 2001 года.
Хэмилтон посетил мемориал жертвам 11 сентября в Нью-Йорке
  • Reuters

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» в Twitter опубликовал фото возле мемориала, сопроводив его хештегом «Никогда не забудем».

В результате террористических атак на США 11 сентября 2011 года, по официальным данным, погибли 2977 человек, 24 пропали без вести и более 6 тыс. получили ранения.

Ранее стало известно, что Шарль Леклер заменит Кими Райкконена в «Феррари».

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