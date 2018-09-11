Хэмилтон посетил мемориал жертвам 11 сентября в Нью-Йорке
- Reuters
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» в Twitter опубликовал фото возле мемориала, сопроводив его хештегом «Никогда не забудем».
🙏🏾❤️ NYC #NeverForgetpic.twitter.com/4y8j5R1TtF— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 сентября 2018 г.
В результате террористических атак на США 11 сентября 2011 года, по официальным данным, погибли 2977 человек, 24 пропали без вести и более 6 тыс. получили ранения.
Ранее стало известно, что Шарль Леклер заменит Кими Райкконена в «Феррари».