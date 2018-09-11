В РУСАДА сообщили о проходящей в агентстве прокурорской проверке

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о проходящей в организации прокурорской проверке.

«Прокурорская проверка проходит в РУСАДА по нашему заявлению, которое было составлено после одного из наших внутренних расследований», — приводит ТАСС слова главы РУСАДА Юрия Гануса.

Он отметил, что до завершения всех необходимых проверок агентство не будет давать комментариев на эту тему.

Ранее сообщалось, что РУСАДА получило от WADA допуск к работе с данными из закрытой московской антидопинговой лаборатории.