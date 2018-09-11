Австралийский велогонщик Деннис выиграл 16-й этап «Вуэльты», Закарин — 34-й

Австралиец Роан Деннис, выступающий за BMC, одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Деннис преодолел 32 км индивидуальной гонки с раздельным стартом между городами Сантильяна-дель-Мар и Торрелавега за 37 минут 57 секунд.

Второе место занял его партнёр по команде, американец Джоей Росскопф. Тройку замкнул испанец Джонатан Кастровьехо из Sky.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 34-й результат. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 102-е место.

В генеральной классификации лидирует британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 64 часа 52 минуты 58 секунд. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а третье — голландец Стивен Крёйсвейк из Lotto NL-Jumbo.

В общем зачёте Закарин занимает 30-е место с отставанием от лидера в 39 минут 47 секунд. Кочетков — 61-й.

Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2018 года продлил контракт с командой Sky.