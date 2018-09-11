Австралийский велогонщик Деннис выиграл 16-й этап «Вуэльты», Закарин — 34-й
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Деннис преодолел 32 км индивидуальной гонки с раздельным стартом между городами Сантильяна-дель-Мар и Торрелавега за 37 минут 57 секунд.
Второе место занял его партнёр по команде, американец Джоей Росскопф. Тройку замкнул испанец Джонатан Кастровьехо из Sky.
Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 34-й результат. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 102-е место.
В генеральной классификации лидирует британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 64 часа 52 минуты 58 секунд. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а третье — голландец Стивен Крёйсвейк из Lotto NL-Jumbo.
В общем зачёте Закарин занимает 30-е место с отставанием от лидера в 39 минут 47 секунд. Кочетков — 61-й.
Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2018 года продлил контракт с командой Sky.