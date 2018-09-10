Победитель «Тур де Франс» 2018 года продлил контракт с командой Sky

Британский велогонщик Герайнт Томас продлил контракт с командой Sky.

Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с 32-летним велогонщиком рассчитано до завершения сезона 2021 года.

Томас выступает за Sky с 2010 года. В его активе победы в «Тур де Франс»(2018), «Париж — Ницца» (2016), «Тур Баварии»(2011, 2014), «Вольта Алгарви» (2015,2016), «Джиро дель Трентино» (2017) и «Критериум Дофине» (2018).

Ранее сообщалось, что Томас пропустит чемпионат мира по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке.