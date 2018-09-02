Победитель «Тур де Франс» 2018 года пропустит чемпионат мира по велоспорту

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Британский велогонщик Герайнт Томас, выступающий за команды Sky, сообщил, что пропустит чемпионат мира по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке.
Победитель «Тур де Франс» 2018 года пропустит чемпионат мира по велоспорту
  • Reuters

«Сейчас я нахожусь не в той форме, чтобы всерьёз претендовать на награды чемпионата мира, поэтому точно не буду выступать в Австрии. Месяц после победы на «Тур де Франс» был очень насыщенным, поэтому просто не было времени как следует восстановиться», — приводит слова Томаса Cycling News.

32-летний британец в сезоне 2018 года выиграл «Тур де Франс» и «Критериум Дофине».

Томас является трёхкратным чемпионом мира на треке, а также двукратным олимпийским чемпионом. Лучшим результатом британского велогонщика на мировых первенствах по шоссейным гонкам является бронза ЧМ-2013.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт в австрийском Инсбруке с 23 по 30 сентября.

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