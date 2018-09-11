Колобков: ответ на предъявленные российским биатлонистам обвинения будет дан в ближайшие 10—15 дней

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес четырёх российских биатлонистов.
Колобков: ответ на предъявленные российским биатлонистам обвинения будет дан в ближайшие 10—15 дней
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я надеюсь на скорое разрешение ситуации. Выдвинутые в адрес наших биатлонистов перед конгрессом IBU обвинения уже изучены. Потенциал для оспаривания в Спортивном арбитражном суде, по словам юристов, достаточно высокий. Дальше всё зависит от решения самих спортсменов. Знаю, что в федерации сейчас с ними этот вопрос обсуждают. В течение 10—15 дней ответ будет сформулирован, после чего всё будет переведено в правовое русло», — заявил Колобков RT.

30 августа стало известно, что в СБР поступило сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя биатлонистами из России. Официально имена спортсменов не называются, однако Евгений Устюгов и Светлана Слепцова сами сообщили, что стали фигурантами расследований.

Ранее бронзовая призёрка чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова заявила, что допинговый скандал в отношении четырёх биатлонистов из России напоминает ситуацию, предшествовавшую дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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