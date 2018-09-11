Фигуристка Паненкова, ушедшая от Тутберидзе, назвала имя своего нового тренера

Российская фигуристка Дарья Паненкова сообщила имя своего нового тренера.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram 15-летней фигуристки, её новым наставником стала Анна Царёва.

В июле стало известно, что Паненкова ушла из группы Этери Тутберидзе.

Наиболее известной воспитанницей Царёвой является бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая.

Ранее сообщалось, что Ксения Столбова приступила к тренировкам с новым партнёром.