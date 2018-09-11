Фигуристка Паненкова, ушедшая от Тутберидзе, назвала имя своего нового тренера
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram 15-летней фигуристки, её новым наставником стала Анна Царёва.
В июле стало известно, что Паненкова ушла из группы Этери Тутберидзе.
Наиболее известной воспитанницей Царёвой является бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая.
Ранее сообщалось, что Ксения Столбова приступила к тренировкам с новым партнёром.