Главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России

Наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим ушёл в отставку после разгромного поражения от национальной команды России.

Об этом сообщает Twitter сборной Чехии.

Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 сентября 2018 г.

«Карел Яролим по взаимному согласию покидает позицию тренера сборной Чехии. Футбольная ассоциация встретится с кандидатами в ближайшие дни, чтобы заменить его. Спасибо, тренер», — говорится в сообщении.

Специалист, возглавлявший команду с 2016 года, выразил благодарность за возможность работать со сборной. Он рассказал, что после матча с Россией пришёл к выводу, что чешской сборной нужен новый импульс.

В матче со сборной России, который прошёл в Ростове, чехи проиграли со счётом 1:5.

Ранее Колобков прокомментировал разгромную победу сборной России по футболу над Чехией.