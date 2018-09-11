Главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России
- Reuters
Об этом сообщает Twitter сборной Чехии.
Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 сентября 2018 г.
«Карел Яролим по взаимному согласию покидает позицию тренера сборной Чехии. Футбольная ассоциация встретится с кандидатами в ближайшие дни, чтобы заменить его. Спасибо, тренер», — говорится в сообщении.
Специалист, возглавлявший команду с 2016 года, выразил благодарность за возможность работать со сборной. Он рассказал, что после матча с Россией пришёл к выводу, что чешской сборной нужен новый импульс.
В матче со сборной России, который прошёл в Ростове, чехи проиграли со счётом 1:5.
Ранее Колобков прокомментировал разгромную победу сборной России по футболу над Чехией.