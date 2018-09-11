Главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России

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Наставник сборной Чехии по футболу Карел Яролим ушёл в отставку после разгромного поражения от национальной команды России.
Главный тренер сборной Чехии по футболу покинул свой пост после разгромного поражения от России
  • Reuters

Об этом сообщает Twitter сборной Чехии.

«Карел Яролим по взаимному согласию покидает позицию тренера сборной Чехии. Футбольная ассоциация встретится с кандидатами в ближайшие дни, чтобы заменить его. Спасибо, тренер», — говорится в сообщении.

Специалист, возглавлявший команду с 2016 года, выразил благодарность за возможность работать со сборной. Он рассказал, что после матча с Россией пришёл к выводу, что чешской сборной нужен новый импульс.

В матче со сборной России, который прошёл в Ростове, чехи проиграли со счётом 1:5.

Ранее Колобков прокомментировал разгромную победу сборной России по футболу над Чехией.

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