Марадона представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
😍🔝— #HazlaDeDiez (@Dorados) 10 сентября 2018 г.
¡Bienvenido a #Dorados, Diego Armando Maradona! #HazlaDeDiezpic.twitter.com/hDlS6xaE3j
«Спасибо «Дорадос» за предоставленную возможность. Я приехал работать и отдать своё сердце. Это не поездка на каникулы, а работа. Эмоционально я сейчас нахожусь в лучшем моменте жизни», — заявил Марадона.
В мае 2018 года Марадона заключил трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», где он занимает должность главы правления клуба.
7 сентября появилась информация, что Марадона стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».
Ранее брестское «Динамо» выступило с заявлением относительно работы Марадоны в мексиканском «Дорадос де Синалоа».