Марадона представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа»

Мексиканский футбольный клуб «Дорадос де Синалоа» презентовал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны в качестве технического директора.

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

«Спасибо «Дорадос» за предоставленную возможность. Я приехал работать и отдать своё сердце. Это не поездка на каникулы, а работа. Эмоционально я сейчас нахожусь в лучшем моменте жизни», — заявил Марадона.

В мае 2018 года Марадона заключил трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», где он занимает должность главы правления клуба.

7 сентября появилась информация, что Марадона стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

Ранее брестское «Динамо» выступило с заявлением относительно работы Марадоны в мексиканском «Дорадос де Синалоа».