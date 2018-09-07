Брестское «Динамо» выступило с заявлением относительно работы Марадоны в мексиканском «Дорадос де Синалоа»

Брестский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением относительно вступления легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны в должность технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

«Согласно условиям контракта, Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, он продолжает занимать должность председателя правления ФК «Динамо-Брест», одновременно совмещая её с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте белорусского клуба.

В мае 2018 года Марадона заключил трёхлетнее соглашение с минским «Динамо», где он занимает должность главы правления клуба.

7 сентября появилась информация, что Марадона стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

Ранее сообщалось, что брестское «Динамо» проверит информацию о новой работе Марадоны в мексиканском клубе.