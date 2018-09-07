Брестское «Динамо» проверит информацию о новой работе Марадоны в мексиканском клубе

В брестском «Динамо» заявили, что проверят информацию о назначении председателя правления клуба Диего Марадоны техническим директором «Дорадос Де Синалоа», выступающего во втором дивизионе чемпионата Мексики.

«Мы направили запрос менеджерам Марадоны в связи с тем, что ряд СМИ сообщили о его новой работе. Ответ от менеджеров пока не получен», — цитирует пресс-секретаря Ольгу Хижнякову РИА Новости.

Она добавила, что ответ получат ближе к вечеру, так как у Белоруссии с Мексикой большая разница во времени.

У Марадоны действителен трёхлетний контракт с «Динамо», заключённый в мае этого года.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал новым техническим директором клуба «Дорадос Де Синалоа».