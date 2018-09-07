Брестское «Динамо» проверит информацию о новой работе Марадоны в мексиканском клубе
- РИА Новости
«Мы направили запрос менеджерам Марадоны в связи с тем, что ряд СМИ сообщили о его новой работе. Ответ от менеджеров пока не получен», — цитирует пресс-секретаря Ольгу Хижнякову РИА Новости.
Она добавила, что ответ получат ближе к вечеру, так как у Белоруссии с Мексикой большая разница во времени.
У Марадоны действителен трёхлетний контракт с «Динамо», заключённый в мае этого года.
Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал новым техническим директором клуба «Дорадос Де Синалоа».