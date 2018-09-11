Генеральный директор «Чертаново» рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к четырём футболистам московского клуба

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Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к четырём игрокам московского футбольного клуба «Чертаново».
Генеральный директор «Чертаново» рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к четырём футболистам московского клуба
  • © ФК «Чертаново»

Об этом Onedivision сообщил генеральный директор московского коллектива Олег Ларин.

«Три футболиста основной команды «Чертаново» находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Это без учёта Сергея Пиняева — речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его на стажировку в декабре. Про него никто не забыл», — сказал гендиректор.

Он также заявил, что представители МЮ поедут смотреть игроков «Чертаново» на турнир в Мадриде.

«Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию», — добавил Ларин.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменять Дибалу на Погба.

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